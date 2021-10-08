В Китае оценили российский ответ на призыв США выслать 300 дипломатов

Читатели китайского портала «Гуанча» восхитились реакцией МИД РФ на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. По словам одного из пользователей, своим ответом русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки.

Как сообщалось, в МИД России пригрозили закрыть все консульства и посольства США, если Белый дом решится на такой шаг.

По мнению китайских пользователей, ответ русских был просто прекрасен, поскольку все посольства и консульства США — раковые опухоли любой страны. Как заявил один из читателей, «США всё больше и больше надоедают, поддерживаю Россию».

Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы? — спросил другой пользователей.

В ответ один из юзеров предположил, что «бешенные псы» кусаются, потому что им не нужно нести ответственность, за всё ответят другие.

Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить своё присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определённые цели, — отметил один из пользователей.

5 октября сенатор Марко Рубио (рeспубликанец, от штата Флорида), а также другие члены верхней палаты Конгресса США направили послание президенту страны Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение американского посольства.

В МИД России в ответ заявили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве также отметили, что те, кто предлагают такие решения, «видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России» и «они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них».