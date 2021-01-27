В Китае нашли более точный способ тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/50e2ce84-6130-11eb-8365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/XinHua

Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса. По их мнению, данный метод является более точным по сравнению с другими.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, но процедура считается не очень приятной. Наиболее быстрым и удобным методом проведения ПЦР-теста назвал мазок из зева заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы «Ююань» Ли Тунцзэн.

Однако, по его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в лёгкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро и бывает, что через 3–5 дней выявить коронавирус таким способом не удаётся.

У некоторых заражённых вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы, — пояснил Ли Тунцзэн.

Он уточнил, что новый способ используется лишь в точках централизованного карантина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты, заражённые британским штаммом коронавируса, реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, передаёт Sky News. Однако такие симптомы, как лихорадка, кашель, усталость, боль в горле, мышечный дискомфорт, больше распространены среди тех, кто заразился британским штаммом.