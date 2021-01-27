В Китае нашли более точный способ тестирования на COVID-19

Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса. По их мнению, данный метод является более точным по сравнению с другими.
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Однако, по его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в лёгкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро и бывает, что через 3–5 дней выявить коронавирус таким способом не удаётся.
У некоторых заражённых вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы, — пояснил Ли Тунцзэн.
Он уточнил, что новый способ используется лишь в точках централизованного карантина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты, заражённые британским штаммом коронавируса, реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, передаёт Sky News. Однако такие симптомы, как лихорадка, кашель, усталость, боль в горле, мышечный дискомфорт, больше распространены среди тех, кто заразился британским штаммом.