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В Киеве неизвестные сняли номера с автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству России.

Это произошло, когда транспортное средство было припарковано рядом с жилым домом, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ, — сказано в сообщении агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Похитившим номера может грозить наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал, что карманники украли кошелёк у посла России в Румынии Валерия Кузьмина. Это произошло на площади города Сибиу, дипломат лишился около $550, мультикарты, а также дипкарты.