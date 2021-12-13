В Киеве начали готовиться к возможному вторжению России

Киев готовится к возможному вторжению России на Украину, в столице тестируют централизованную систему оповещения населения, а также планируют в ближайшее время провести информационную кампанию и учения, заявил глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко, слова которого приводит УНИАН.

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полностью расписан весь алгоритм (действий в случае атаки. — NEWS.ru). Мы сейчас будем проводить информационную кампанию. Но я опасаюсь, что ситуация может быть примерно как с подготовкой к зиме: все знают, что наступит зима, но до первого снега ездят на летней лысой резине, — отметил Крищенко.

Он добавил, что через пару недель будут включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать. По его словам, другие системы оповещения в Киеве использовать не собираются, поскольку она способна действовать и без электричества, и без сотовой связи.

Кроме того, в столице Украины проверили все бомбоубежища, часть из них уже отремонтировали.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения. Комментируя статью в немецкой газете Bild, в которой описывается план вторжения, политтехнолог Станислав Белковский отметил, что она может быть выгодна российской стороне. Её посыл он интерпретировал как рекомендация Киеву сдаваться заблаговременно, а Западу — не вводить ограничения.