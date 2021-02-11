В Киеве объяснили нежелание предоставлять автономию Донбассу

https://static.news.ru/photo/18c374ee-6cf8-11eb-a7f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу, пока на юго-востоке страны продолжается вооружённый конфликт.

По словам первого президента Украины, в такой ситуации начинать федерализацию страны является большим риском.

Если сегодня, во время вооружённого конфликта, ситуации с Крымом, вдруг сказать «вы свободны, хотите — участвуйте, хотите — не участвуйте в отношениях с Украиной», страна станет трещать по швам, — подчеркнул Кравчук в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что сейчас Украина в целом не готова к федерализации, поскольку её регионы заметно отличаются друг от друга политическими, социальными, языковыми и религиозными взглядами. Когда, учитывая эти особенности, появятся особые, специфичные только для Украины принципы федерализации, можно будет начать обсуждение вопроса среди украинцев.

Однако для начала необходимо прекратить вооружённый конфликт, отметил Кравчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет установить мир в Донбассе, заявил Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что дело не в предвыборных обещаниях, просто Зеленский человек, который не хочет, «чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура», чтобы земля «поливалась кровью».