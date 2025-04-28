В Канаде пройдут досрочные выборы на фоне трагедии в Ванкувере В Канаде 28 апреля пройдут внеочередные парламентские выборы

Фото: Rich Lam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внеочередные выборы в парламент Канады состоятся в понедельник, 28 апреля, сообщил преемник экс-премьера страны Джастина Трюдо Марк Карни. Политик сделал такое объявление на фоне трагедии в Ванкувере с наездом на людей. Всего избирателям представлено 16 партий, передает ТАСС.

Жители Канады фактически выберут 25-го премьер-министра страны. Лидер политической силы, которая победит в результате голосования, займет эту должность.

Выборы должны были состояться в октябре 2025 года. Однако после ухода Трюдо в отставку в начале марта его преемник решил изменить дату голосования. Карни не прошел по вотуму доверия в парламенте, где либералы не поддерживаются большинством. Практически сразу политик лишился поста главы правительства.

При этом поддержка либералов среди канадцев стремительно выросла после отставки Трюдо. Объясняется это тем, что граждане одобряют действия кабмина в условиях тарифной войны с США. В таких условиях преемник Трюдо рассчитывает воспользоваться поддержкой соотечественников и сформировать правительство большинства. Либералы не могли это сделать с 2015 года.

Ранее в Ванкувере неизвестный протаранил толпу людей на внедорожнике. Предположительно, виновник аварии был за рулем черного внедорожника. Преступника задержали правоохранители.