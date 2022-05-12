В Камеруне разбился пассажирский самолет Самолёт с 11 пассажирами на борту разбился в Камеруне

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центральной части Камеруна потерел крушение самолет с 11 пассажирами на борту. Об этом сообщает AFP со ссылкой на минтранспора страны. При этом о числе жертв пока не сообщается.

По данным агенства, авиадиспетчеры потеряли связь с самолётом, который позже был обнаружен в лесу неподалёку от города Нанга Эбко в 150 километрах на северо-восток от столицы Камеруна, города Яунде.

Как расказал анонимный представитель министерства, самолёт потерпел крушение, спасатели пытаются найти пассажиров. При этом о жертвах происшествия пока не сообщается.

Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше.

Ранее сообщалось, что в Финляндии произошло крушение небольшого самолёта. В результате погиб пилот. ЧП произошло в районе города Ювяскуля.