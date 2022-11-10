В Ирландии спецназ задержал украинского беженца с арбалетом

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В Ирландии спецназ задержал украинского беженца, вооруженного арбалетом. Мужчина предстал перед судом. Наряду с владением незарегистрированным оружием ему вменяется кража велосипеда, сообщает Donegallive.

Инцидент произошел в городе Глентис, в отеле Highlands. Проживающий там 65-летний Александр Погожий напугал других постояльцев тем, что бегал по этажам с арбалетом и призывными кличами. Чтобы его усмирить персонал вызвал полицейский спецназ.

В суд Погожий явился в шлепанцах и спортивном костюме. Его голова была в нескольких местах заклеена пластырем. В ходе заседания ему потребовалась помощь переводчика, который переводил ему все сказанное на русский язык.

Обвинение согласилось с предложением об освобождении украинца под залог в €1000. При этом потребовало, чтобы он переселился в другой отель и сдал свой паспорт. Дальнейшее рассмотрение дела было отложено до января 2023 года до получения указаний от генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что в Крыму беженец с Украины напал с ножом, а после жестоко избил двух детей шести и десяти лет, чтобы узнать у них информацию о тайнике с деньгами. Родители мальчиков приютили мужчину после начала спецоперации РФ.