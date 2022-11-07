Mash: украинский беженец избил двух детей в Крыму, чтобы украсть деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беженец с Украины напал с ножом, а после жестоко избил двух детей шести и десяти лет в Крыму, чтобы добыть у них информацию о тайнике с деньгами, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, родители мальчиков приютили переселенца по имени Александр после начала военной спецоперации РФ.

Инцидент произошел 1 ноября. В тот день 43-летней Софье позвонил старший сын и рассказал, что на него с братом напал дядя в маске с ножом. Мать мальчиков в это время была в магазине, муж — на дежурстве, а старшая дочь — на занятиях. После того, как мальчики остались одни, в их дом ворвался неизвестный. У шестилетнего малыша началась истерика, после чего грабитель начал бить его по голове, пока тот не упал без сознания.

12-летний мальчик решил заступиться за него, однако он ничего не смог сделать. Преступник напал на малыша с расспросами о том, где лежат семейные накопления. Как указал SHOT, он таскал его за ноги на улицу и обратно так, что голова пострадавшего билась о ступеньки. Беженец также угрожал убить шестилетнего брата. Школьник соврал преступнику, сказав о том, что деньги лежат в беседке. Не обнаружив там ничего, украинец вновь избил ребенка и сбежал.

После этого дети сказали следователям, что голос нападавшего похож на голос дяди Саши — беженца, который проживал с ними какое-то время. В настоящий момент его разыскивают.

Ранее стало известно, что в Варшаве толпа пьяных иностранцев в ночь на 8 мая напала на молодого человека, который решил заступиться за девушку. Они избили парня на тротуаре, а потом и вовсе ударили ножом в спину. В Telegram-канале Readovka было сказано, что нападавшими оказались украинские беженцы.