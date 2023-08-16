В Индии обсуждают возможность взаиморасчета с РФ в рублях Индийские бизнесмены обсуждают механизмы взаиморасчета с РФ в рублях

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Индийские бизнесмены обсуждают способы взаиморасчета с Россией в рублях, сообщил РБК президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш. По его словам, в торговых отношениях с РФ есть дисбаланс, на который сильно влияют санкции стран Запада.

Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объем торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях, — сказал Динеш.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что российская сторона направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена. По его словам, соответствующий вопрос уже обсуждается на уровне дипломатических каналов. Туристическую отрасль необходимо поднимать до доковидных показателей, добавил министр. Соответствующими мерами планируется заменить выпавший туристический поток из недружественных стран.

До этого отмечалось, что Россия впервые стала одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг $27,1 млрд. Рекордный рост произошел на фоне увеличения закупок Индией российских товаров в 3,8 раза. Кроме того, экспорт индийских товаров в Россию вырос в 2,6 раза.