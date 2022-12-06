В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию Глава IATA Уолш призвал возобновить полеты через Россию для поддержки авиакомпаний

Фото: Tadayuki YOSHIKAWA/AFLO/Global Look Press

Уильям Уолш

Западным странам необходимо готовиться к возобновлению перелетов через воздушное пространство России, заявил в интервью Telegraph гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Глава IATA уверен в том, что запрет на пролет самолетов над Россией и Украиной стал «большой проблемой» для авиаперевозчиков: из-за этого в небе над Европой скапливается большое количество воздушных судов.

Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства, — заявил Уолш.

Глава IATA напомнил, что власти КНР недавно ограничил рейсы из-за антикоронавирусной политики, однако Пекин может ослабить ограничения в 2023 году. В таком случае у китайских компаний будет преимущество над British Airways и другими европейскими авиаперевозчиками, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства, считает руководитель ассоциации.

При этом Уолш считает, что возобновление полетов через Россию не должно произойти до завершения конфликта на Украине.

27 февраля стало известно, что Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Запрет коснулся как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках санкционных ограничений.