В Госдуме призвали не беспокоиться за здоровье Си Цзиньпина Депутат Новиков: нет поводов для беспокойства о здоровье Си Цзиньпина

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Си Цзиньпин

Если бы все лидеры сами участвовали во всех мероприятиях, у них точно были бы проблемы со здоровьем, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал информацию, что председатель КНР Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии, а также возможные проблемы со здоровьем у китайского лидера. По мнению депутата, нет никаких поводов для беспокойства и домыслов. Новиков отметил, что Си Цзиньпин может пропустить G20, потому что невозможно быть в нескольких местах одновременно.

Когда приходил саммит БРИКС в ЮАР, Владимир Путин принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы на Курской дуге. Естественно, в двух местах сразу оказаться не мог, тем более как главнокомандующему ему необходимо каждый день принимать решения и отслеживать ситуацию с проведением СВО на Украине. Так же и Си Цзиньпин, — заявил Новиков.

Парламентарий добавил, что Ли Цян является высоким представителем, который держит в своих руках экономические рычаги и давно в большой политике. Новиков отметил, что он имеет полное взаимопонимание с Си Цзиньпинем и авторитет в правящей партии, поэтому это решение абсолютно весомое.

Китай решил не ограничиваться представительством в виде министра иностранных дел, что само по себе нормально в таком формате, а присылает председателя правительства. Так что нет никаких поводов ни для беспокойства, ни для домыслов, — добавил Новиков.

Агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. Причины возможного отказа главы государства от поездки остаются неизвестными. В министерствах иностранных дел Китая и Индии пока не подтвердили эту информацию. В последнее время в мировых СМИ появляются слухи о возможных проблемах со здоровьем у Си Цзиньпина.