В Госдуме оценили возможность мирных переговоров с Украиной в 2023 году Депутат Чепа заявил, что мирные переговоры России и Украины будут зависеть от США

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Мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году не ожидается, рассказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, на украинского президента Владимира Зеленского сильное влияние оказывают США, а значит их мнение будет решающим в вопросе прекращения огня на территории Украины.

Это заявление зависит от той информированности, которую они имеют. И если США будут делать все, чтобы эти переговоры не происходили, то они не произойдут, потому что украинская сторона не пойдет на эти переговоры без разрешения, команды и условий, которые будут выставлять США, поэтому, я думаю, что к их мнению необходимо прислушаться и дать оценку всему этому, — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что американцы могут поменять свою точку зрения в дальнейшем, так как от результатов спецоперации зависит и развитие внутренней ситуации в Америке, поэтому на фоне предстоящих выборов президента Вашингтон, возможно, будет вынужден пойти на переговоры.

Ранее о перспективе переговоров с Украиной уже высказывался Дмитрий Песков. Представитель Кремля также посчитал переговоры невозможными после того, как Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Пресс-секретарь напомнил, что на польской территории тренируются украинские военные, а в рядах ВСУ воюют многие польские наемники.