В Google убрали Палестину с карты

https://static.news.ru/photo/217218e6-c791-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: google.com

Палестина перестала отображаться на карте сервиса Google Maps.

Представители компании в беседе с РИА Новости заявили , что правила сервиса и подход Google к изображению государств и территорий на картах не менялся. По словам собеседника агентства, компания использует консолидированные данные нескольких источников и картографических организаций для принятия решения по отображению спорных границ.

Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы, — отметили в Google.

В данный момент при наборе в поисковой строке Google Maps слова «Палестина» карта фокусируется на Израиле. Если сделать это при значительном приближении, оставив на экране только какую-нибудь из палестинских территорий, карта изменит масштаб и всё равно покажет всю территорию Израиля.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).

Как передавал NEWS.ru, в конце июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами. По его словам, аннексия Западного берега реки Иордан не станет препятствием для продуктивного общения.