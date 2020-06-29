Израиль заявил о готовности к переговорам с Палестиной

https://static.news.ru/photo/fc06c7ce-b9ed-11ea-b69d-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами.

По словам Нетаньяху, многие арабские страны надеются, что Израиль и Палестина начнут переговоры. При этом, по его мнению, аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира.

Как считает политик, распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию (Западный берег реки Иордан) в любом будущем мирном соглашении «не сокращают шансы на мир, а продвигает вперёд достижение мира».

Премьер также призвал палестинцев не тратить ещё одно десятилетие на попытки уничтожить Израиль и поддержать мирный план Трампа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее представитель ХАМАС Абу Обайда заявил, что движение выступает против аннексии Западного берега и Иорданской долины. По его словам, если Израиль это сделает, то будет война, и они заставят врага раскаяться за это решение. Другой представитель ХАМАС, Фаузи Бархум, отметил, что заявление Обайды является чётким сигналом «израильскому оккупационному режиму», писал NEWS.ru.