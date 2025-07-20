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20 июля 2025 в 10:36

В ФРГ предположили, чем может закончиться встреча Путина и Трампа в Китае

Политолог Рар: США откажутся от ультиматумов после встречи Путина и Трампа в КНР

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Китае может привести к отказу Вашингтона от ультимативного подхода в отношении Москвы и Пекина, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале. По его словам, американские власти могут отказаться и от планов ввести санкции.

Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику, — написал он.

Рар добавил, что подобный трехсторонний формат вряд ли получит поддержку со стороны европейских стран. Политолог подчеркнул, что они занимают более жесткую позицию по украинскому вопросу и предпочитают диалогу конфронтацию.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила слова Трампа о намерении Вашингтона ввести торговые пошлины и вторичные санкции в отношении РФ, если в течение 50 дней кризис на Украине не будет урегулирован мирным путем. По ее словам, ограничительные меры будут направлены против государств, приобретающих у Москвы нефть.

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