В Германии похвастались успехами ВСУ по освоению танков Leopard Zeit: Германия завершила обучение солдат ВСУ на танках Leopard

Фото: FabiÃ¡N SimÃ³N / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Германии завершилась подготовка украинских солдат по управлению танками Leopard 2, пишет Zeit. По информации издания, интенсивные тренировки продлились несколько недель. Отмечается, что украинские солдаты готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2 не поле боя.

После нескольких недель интенсивных тренировок в Германии украинские солдаты теперь готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2. Украинские военные должны вернуться домой с танками в марте, — сказано в публикации.

В рамках программы солдаты ВСУ прошли боевую подготовку в полевых условиях. Автор статьи напомнил, что Берлин отправит Киеву 18 современных боевых танков.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что танки Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивали в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.