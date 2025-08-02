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02 августа 2025 в 19:39

В Германии открытие чемпионата среди пожарных началось с нацистской песни

Bild: в Германии на чемпионате пожарных вместо гимна заиграла нацистская песня

Фото: Guido Kirchner/Global Look Press

В городе Торгау на церемонии открытия чемпионата среди пожарных организаторы по ошибке включили в программу первую строфу «Песни немцев», передает Bild. Она ассоциируется с нацистской идеологией.

Большие проблемы на чемпионате Германии среди пожарных. На открытии вместо национального гимна включили неугодную первую строфу «Песни немцев», — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Александр Собянин выразил тревогу о возможном возрождении нацистской идеологии в Германии. Он считает, что в случае конфликта жители Европы будут с особой жестокостью уничтожать россиян всех национальностей и политических взглядов.

До этого глава Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин заявил, что российские спортсмены могут вернуть флаг и гимн на международные соревнования. Он надеется на снятие ограничений до окончания конфликта на Украине. Сейчас россияне выступают под нейтральным флагом, кроме ватерполистов, которые не участвовали в чемпионате мира в Сингапуре. Мазепин уверен, что изменение статуса — вопрос времени.

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