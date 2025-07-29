России могут вернуть флаг и гимн в водных видах спорта Глава ФВВ Мазепин выразил надежду на возвращение флага и гимна пловцам из России

Россия работает над возвращением флага и гимна на международные соревнования по водным видам спорта, сообщил ТАСС глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Он также выразил надежду, что санкции с наших спортсменов могут быть сняты еще до завершения конфликта на Украине.

Сейчас российские пловцы, синхронисты и прыгуны в воду участвуют в турнирах под нейтральным флагом. Ватерполисты остаются отстраненными. Несмотря на это, сборная уже выступила на чемпионатах мира в Сингапуре.

Нас допустили, к сожалению, пока в нейтральном статусе. Но, думаю, изменение этого статуса — вопрос времени, — заявил Мазепин.

Он отметил, что в составе Международной федерацией плавания есть страны с разной позицией, но большинство, по его словам, остаются верны Олимпийской хартии. Также Мазепин выразил надежду, что все санкции с российских спортсменов могут быть сняты еще до завершения конфликта на Украине.

Ранее российского пловца Данила Семьянинова отстранили от финала на 100 метров брассом на чемпионате мира в Сингапуре. После отмены дисквалификации итальянца Николо Мартиненги он остался с девятым результатом. Изначально Семьянинов проходил в финал, но после пересмотра итогов полуфинала уступил место сопернику. Единственным представителем России в решающем заплыве станет Кирилл Пригода, показавший седьмое время.