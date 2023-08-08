В Гаити прошли протесты против насилия вооруженных банд Prensa Latina: более 1000 человек протестовали против насилия бандитов в столице Гаити

Фото: Adam Delgiudice/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 1000 человек вышли на протесты против насилия вооруженных банд в столице Гаити Порт-о-Пренс 7 августа, сообщает агентство Prensa Latina. Уточняется, что во время шествия люди поджигали автомобили, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Мы организовали эту акцию протеста, чтобы предупредить, что (район — NEWS.ru) Карфур-Фей станет землей бандитов, если правительство не предпримет никаких действий, — сказал один из протестующих.

Как отмечает агентство, люди требуют от властей помощи и защиты от действий бандитов. По данным Prensa Latina, только в июле в стране похитили 83 человека, 82 человека были убиты. За первые полгода 2023 года было зарегистрировано 300 случаев похищений женщин и детей.

Ранее 24 июля в Израиле начались протесты против судебной реформы. Перед этим днем израильский парламент одобрил первую часть судебной реформы. В результате в некоторых районах страны протестующие вышли на автомобильные трассы и попытались перекрыть движение. Для разгона толпы полиция применила водометы.

Выступающие против судебной реформы опасаются, что идея правительства ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законодательных актов и предоставит парламенту возможность оспаривать его решение. Противники инициативы несколько месяцев выходят на массовые протесты.