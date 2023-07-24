Авто протаранил толпу протестующих израильтян, загорелся и поехал дальше

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Автомобиль влетел в толпу протестующих на шоссе в центральном районе Израиля, вспыхнул и продолжил путь. В Сети появились видеокадры ДТП, их опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным израильской полиции, три человека в результате действий водителя получили травмы. Подозреваемого в наезде на людей задержали, пишет The Jerusalem Post.

В Израиле снова вспыхнули протесты, связанные с судебной реформой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Участники митингов перекрыли дороги в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и других городах.

24 июля кнессет (парламент Израиля) принял первый законопроект из пакета о спорной судебной реформе, ограничивающий право Верховного суда отменять решения, принятые правительством, сообщает Times of Israel.

В начале июля в Тель-Авиве палестинец влетел на автомобиле в толпу людей, после чего выбежал из салона и начал кидаться на окружающих с ножом. Пострадали семь человек, состояние троих из них было оценено как тяжелое. Власти Израиля расценили произошедшее как теракт. Нападавший был убит из огнестрельного оружия случайным прохожим.

В феврале в Иерусалиме 31-летний автомобилист протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек были ранены. Водитель автомобиля действовал намеренно, пояснили полицейские. Злоумышленника ликвидировали прибывшие на место ЧП стражи порядка.