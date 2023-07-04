В Тель-Авиве палестинец влетел в толпу людей и кинулся на прохожих с ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В израильском Тель-Авиве злоумышленник влетел на автомобиле в толпу людей, после чего выбежал из салона и начал кидаться на окружающих с ножом, в результате чего один человек получил ранению в шею. По информации газеты Haaretz, пострадали семь человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Власти страны расценили произошедшее как теракт.

По данным начальника израильской полиции Ами Эшеда, террорист был палестинцем, проживавшем на Западном берегу. Он пояснил, что 20-летний злоумышленник действовал в одиночку, а в Израиль он попал по поддельному медицинскому разрешению, пишет The Jerusalem Post.

Злоумышленник был обезврежен гражданским лицом, у которого при себе было огнестрельное оружие.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил в Twitter соболезнования в связи с произошедшем. Он подчеркнул, что ситуация «доказала важность и эффективность ношения оружия гражданами», в противном случае, нападавший мог бы травмировать более количество людей.

В феврале в Иерусалиме водитель за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно, пояснили полицейские. Злоумышленника ликвидировали прибывшие на место полицейские. Власти Израиля назвало произошедшее актом терроризма.