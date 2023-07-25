Израильская полиция задержала 40 противников судебной реформы В Израиле 24 июля полиция задержала 40 человек на протестах против судебной реформы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция Израиля за время стихийных акций протеста задержала в общей сложности 40 человек. Волнения начались в понедельник, 24 июля, после одобрения парламентом первой части судебной реформы, которая вызвала острую неприязнь оппозиции. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По данным СМИ, 15 человек из общего числа были задержаны в Тель-Авиве, где акция еще продолжается.

Протесты начались вечером 24 июля по всей стране. Перед этим днем израильский парламент одобрил первую часть судебной реформы. В результате в некоторых районах страны протестующие вышли на автомобильные трассы и попытались перекрыть движение. Для разгона толпы полиция применяет водометы.

Ранее порядка 500 резервистов управления военной разведки Израиля отказались от службы в знак протеста против судебной реформы. Они остановили службу «до дальнейшего уведомления». Резервисты отметили, что они неоднократно призывали к переговорам и достижению договоренностей, однако все попытки закончились провалом.

Выступающие против судебной реформы опасаются, что идея правительства ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законодательных актов и предоставит парламенту возможность оспаривать его решение. Противники инициативы несколько месяцев выходят на массовые протесты.

При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявлял, что правительство Израиля не станет продвигать самый спорный пункт судебной реформы — законопроект, наделяющий парламент возможностью отменять решения Верховного суда. Также Нетаньяху обещал пересмотреть законопроект, дающий правящей коалиции больше полномочий по назначению судей.