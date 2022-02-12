В ФРГ устроили перепалку на высшем уровне из-за «Северного потока — 2»

Председатель СДПГ Ларс Клингбейл устроил перепалку в Германии из-за «Северного потока — 2». Его оппонентом оказался ведущий Маркус Ланц с телеканала ZDF.

Во время дискуссии Ланц потребовал , чтобы немецкий политик публично заявил, что по газопроводу российский газ не потечёт при «нападении» Москвы на Украину. На это глава СДПГ заметил, что было бы глупо заранее предупреждать президента России Владимира Путина об остановке «Северного потока — 2».

Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину: «А что, если...», — сказал Клингбейл.

Он также призвал к переговорам с Россией на фоне нагнетания истерии о её «вторжении».

Устойчивость и стабильность в Европе возможны лишь при взаимодействии с Россией, а не в борьбе с ней, — уверен глава СДПГ.

Ранее стало известно, что миссия ОБСЕ в Донбассе играла ключевую роль в деэскалации вокруг Украины, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, отзыв рядом стран своих наблюдателей из состава миссии был неправильным шагом. Мы должны гарантировать, чтобы миссия ОБСЕ могла полностью выполнять свой мандат, отметила Бербок.