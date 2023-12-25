В Египте убит автор расследования о Зеленском. Какой у него был компромат? В Египте убили автора расследования о вилле Владимира Зеленского за $5 млн

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Египетский журналист Мохаммед Аль-Алави, который является автором расследования о покупке тещей президента Украины Владимира Зеленского виллы за $5 млн, убит в Хургаде, сообщает издание Clear Story News. Что об этом известно?

Почему Украина может быть причастна к убийству

По данным СМИ, труп обнаружили недалеко от дороги в Хургаде. Отмечается, что на теле журналиста нашли многочисленные ссадины, синяки и переломы, смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным, к его убийству могут быть причастны граждане Украины, которые действовали по приказу офиса Зеленского, считают журналисты.

«Предварительное расследование предполагает причастность к этому группы граждан Украины, предположительно, действовавших от имени офиса президента», — говорится в публикации.

Ахмед Аль-Алави, брат журналиста, сообщил, что погибший начал получать множество угроз после того, как он обнародовал свое расследование о вилле, которую приобрела теща президента Украины Владимира Зеленского.

«Правоохранительные органы расследуют причастность нескольких граждан Украины к убийству брата. Полиция разрабатывает версию, согласно которой убийцы могли действовать по личному указанию президента Зеленского или другого чиновника в офисе президента Украины», — заявил Ахмед.

В публикации Clear Story News подчеркивается, что причастность украинских спецслужб к ликвидации журналистов уже была доказана. Например, летом 2022 года было совершено убийство россиянки Дарьи Дугиной, которую взорвали прямо в автомобиле.

Что известно о расследовании Мохаммеда Аль-Алави

В конце августа египетский журналист-расследователь Мохаммед Аль-Алави опубликовал материал, в котором говорилось, что у семьи украинского президента Владимира Зеленского есть вилла на берегу Красного моря в «городе миллионеров» — Эль-Гуне.

Фото: Michael Szönyi/Global Look Press Вид на Эль-Гун

По данным журналиста, тогда недвижимость, которая была оформлена на тещу украинского президента Ольгу Кияшко, стоила около $5 млн. Вилла была с красивой внутренней отделкой, бассейном и расположена на побережье Красного моря. При этом рядом находится поместье актрисы Анджелины Джоли.

Отмечалось, что подпись тещи Зеленского стоит под договором купли-продажи элитной недвижимости от 16 мая 2023 года.

«Конечно, вы скажете — что в этом такого особенного или необычного? Необычное заключается не в том, что это договор купли-продажи недвижимости. Особая часть — это владелец. Владелицу зовут Ольга Кияшко. Вы спросите меня, кто эта женщина? Это теща президента Украины. А президент Украины — Зеленский», — говорил в своем расследовании египетский журналист.

Мохаммед Аль-Алави сообщал, что после начала проведения спецоперации многие украинские политики и чиновники начали массово приобретать недвижимость на курортах Египта.

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