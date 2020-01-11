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Повторные выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух месяцев. Об этом заявил один из членов Центральной избирательной комиссии республики.

ЦИК должна назначить дату новых президентских выборов в течение пяти дней и провести их в течение двух месяцев, — заявил РИА Новости Гиви Габния.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл действующему президенту Раулю Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов. Инстанция также постановила, что необходимо назначить перевыборы.

Хаджимба ещё не решил, будет ли участвовать в новой президентской кампании, писал NEWS.ru.

Абхазия считается частично признанным государственным образованием. Формально она является частью Грузии, однако фактически не подчиняется Тбилиси.