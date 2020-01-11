https://static.news.ru/photo/7285cd94-348a-11ea-81e6-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.

Согласно Конституции я продолжаю исполнять обязанности президента Абхазии в полном объеме, и решение Верховного суда ещё может быть обжаловано.Если внеочередные выборы президента Абхазии состоятся, то я согласно законодательству будут выполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента, — заявил политик «Интерфаксу».

Он также добавил, что планирует ещё раз встретиться с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Представители действующей власти и оппозиции в республике продолжают вести переговоры и консультации относительно урегулирования политического кризиса.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов, писал NEWS.ru.

Абхазия считается частично признанным государственным образованием. Формально она является частью Грузии, однако фактически не подчиняется Тбилиси.