https://static.news.ru/photo/cd646962-32e8-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Журналисты дозвонились до захваченной демонстрантами администрации президента Абхазии. Трубку взял один из представителей оппозиции. Он заявил, что все чиновники бежали.

Всё в порядке. Переворот небольшой произошёл. Переговоры скоро начнутся. Мы свои требования выдвигаем. Потом они будут обсуждать. К чему придут — не знаю. Все, кто за оппозицию, народ весь здесь. В общем такие дела: сидим тут у них в кабинетах, они бросили всё, ушли, — сказал он журналистам Life.

Ранее организатор митинга перед администрацией президента Ахра Авидзба заявил, что его соратники не допустят беспорядков внутри здания.

Мы президента отсюда вытеснили, теперь будем своих разгорячённых сторонников отсюда выводить. Здесь есть комендатура. За разбитые стёкла мы всем народом скинемся, обратно вставим, — сказал он в комментарии ТАСС.

Пресс-служба президента Абхазии заявляет, что он находится на государственной даче в Сухуме. При этом сам Рауль Хаджимба говорит, что сейчас на своём рабочем месте продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться.

Участники митинга требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. В нём победил действующий лидер Рауль Хаджимба, который набрал 47,39%. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.



Демонстрацию хотели сначала устроить у здания Верховного суда Абхазии, где 9 января должно было рассматриваться дело по жалобе Квицинии. Однако суд принял решение об отводе одного из трёх судей. Рассмотрения по существу не состоялось.

В итоге протестующие переместились к зданию администрации главы государства. Там к ним присоединились другие местные жители. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции. Она связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» в столице Абхазии произошла стрельба, жертвами которой стали криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также официантка заведения, писал NEWS.ru.