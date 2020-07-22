В центре Киева взорвался автомобиль

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Бразильский президент Жаир Болсонару в третий раз сдал тест на COVID-19, он вновь дал положительный результат. О заражении коронавирусом бразильского лидера стало известно две недели назад.

Тест, сделанный президентом накануне, 21 июля, показал положительный результат, — цитирует портал G1 сообщение президентской администрации. В нём также уточняется, что Болсонару «по-прежнему находится в добром здравии, за ним наблюдают...