В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева возле Дворца «Украина» в среду, 22 июля, взорвались два автомобиля.
На опубликованных очевидцем кадрах виден горящий у тротуара автомобиль и клубы чёрного дыма, исходящего от него.
Взрыв произошёл около 15:10. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины возгорания. Полицейские также осматривают дворы.
По словам очевидцев, первым загорелся автомобиль BMW, затем огонь перекинулся на стоявший рядом Volkswagen.
Как ранее писал NEWS.ru, на улице Ильинка в российской столице сапёры взорвали подозрительную сумку. После взрыва выяснилось, что это был не чемодан, как предполагалось сначала, а термосумка с пиццей.
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