В Брюсселе разогнали манифестацию против антивирусных ограничений

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. По его словам, ЕС добивается переговоров Минска с оппозицией.

Считаю, что санкции ЕС (против представителей белорусских властей — NEWS.ru) вступят в силу не позже 21 сентября, — цитирует его ТАСС. Он добавил, что первоначально в санкционный список входило 20...