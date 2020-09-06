В Брюсселе разогнали манифестацию против антивирусных ограничений

В Брюсселе полиция разогнала акцию против действий властей в борьбе с коронавирусом. В акции приняли участие 400 человек.
Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования, — сообщил официальный представитель полиции Оливье Слосс.
Его слова приводит издание Le Soir. Отмечается, что, протестующие выступали как раз против повсеместного ношения масок.
Слосс сообщил, что акция была разогнана, поскольку протестующие не соблюдали правил, против которых они выступали. По его словам, полиции не пришлось применять спецсредства против демонстрантов.
В Бельгии — ношение масок обязательно. За соблюдением масочного режима внимательно следит полиция.
29 августа NEWS.ru сообщал, что в Берлине прошли акции протеста против ограничительных мер немецких властей из-за коронавируса. Протестующие собрались возле Рейхстага и здания российского посольства. Некоторые демонстранты скандировали фамилию российского президента.
Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова. При этом судья обязал организаторов обеспечить всех участников средствами индивидуальной защиты.
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