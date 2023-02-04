В Британии захотели признать вагнеровцев террористами The Telegraph: Великобритания намерена объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

МВД Великобритании разрабатывает план по официальному признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией, пишет газета The Telegraph. По информации издания, в Британии будут считать преступным деянием посещение мероприятий и публичное ношение символики российской ЧВК.

МВД Британии разрабатывает планы по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией. После этого принадлежность к ЧВК, посещение ее мероприятий и публичное ношение символики будут считать в Британии преступными деяниями, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что обсуждение в настоящее время находится на раннем этапе, но отметил, что решение может быть принято «мгновенно».

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.