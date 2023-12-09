В Британии объяснили, почему ВМС Украины не получат западные корабли Express: ВМС Украины не получат западные корабли из-за риска перехвата Россией

Фото: nato.int

Запад не будет поставлять Украине военные корабли, поскольку в Черном море их могут перехватить российские военные, заявил британскому изданию Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. По его мнению, поддержка украинского флота в условиях конфликта является маловероятным сценарием.

Чтобы доставить корабли на Украину, им придется пройти через Черное море, им придется находиться в международных водах. И что может помешать русским попытаться перехватить их по пути? — сказал Мендоса.

По мнению эксперта, с точки зрения поставок кораблей на Украину есть гораздо больше опасностей, чем с любым другим видом оборудования. Однако Мендоса убежден, что несмотря на это, Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что ее страна может погибнуть без финансовой поддержки со стороны Запада. По ее словам, если украинцы устанут, то погибнут, а если мировые союзники устанут помогать Киеву, то обрекут украинский народ на смерть.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал Великобританию основным поставщиком морских дронов для ВСУ. По его словам, британцы поставляют безэкипажные катера и по морю, и по суше, и по воздуху.