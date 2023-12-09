Жена Зеленского предрекла гибель Украины без финансовой поддержки Запада

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в интервью BBC, что украинцам грозит смертельная опасность, если Запад не продолжит оказывать финансовую поддержку. Первая леди Украины сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи Киеву на сумму более $60 млрд.

Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть, — сказала Зеленская.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявил, что боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США. По его словам, если Запад не остановит президента РФ Владимира Путина на Украине, то «он вернется за добавкой».

Президент США Джо Байден не исключил, что в случае победы на Украине российские войска могут вторгнуться в какую-либо из стран НАТО. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что если Путин возьмет Украину, то не остановится на этом.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что Соединенные Штаты постепенно отказываются от помощи Украине из-за больших потерь ВСУ и неудач в контрнаступлении. По мнению авторов, в Вашингтоне усилилось сопротивление поставкам вооружений Киеву из-за все более широко признаваемого провала наступательных операций ВСУ.