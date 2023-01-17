В Британии назвали главное условие для начала контрнаступления Украины The Guardian: Украине для контрнаступления нужно получить не менее 100 западных танков

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Для начала контрнаступления Украине необходимо получить более 100 западных танков, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований. По словам журналистов, несмотря на готовность Великобритании и Польши отправить 14 танков Challenger 2 и роту Leopard, этого будет недостаточно. В статье отмечается, что Киев запросил 300 танков, но это Лондон не может увеличить поставки бронетехники, так как в стране всего насчитывается 227 Challenger 2.

Этого количества не хватит, чтобы закрыть потребности Киева, который в конце 2022 года заявлял о необходимости получить 300 танков. При этом Великобритания не может резко увеличить их поставки, поскольку в составе Вооруженных сил всего 227 Challenger 2, — сказано в публикации.

В материале издания при этом подчеркивается, что обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.