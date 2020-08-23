В берлинской клинике отказались комментировать сообщения о Навальном

https://static.news.ru/photo/bb8b19b0-e56d-11ea-af54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сведения о том, что оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в берлинской клинике Charite, посетила жена, в медучреждении комментировать не стали.

Сегодня заявлений Charite не будет, — цитирует РИА Новости официального представителя немецкой клиники Мануэла Цингла.

О визите Юлии Навальной в реанимационную палату, где находится её муж, ранее сообщали СМИ. По сведениям журнала TIME, она посетила супруга 23 августа.

Ранее сообщалось, что заявление о здоровье Навального и ходе лечения лечащие врачи, возможно, сделают 24 августа.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание. Воздушная машина совершила экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального увезли в больницу. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент неизвестно, из-за чего Навальный впал в кому. По предварительным данным, он мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Медики исключили у оппозиционера коронавирусную инфекцию, инсульт, инфаркт, а также отёк мозга. Кроме того, омские врачи заявили, что в организме Навального обнаружили кофеин и алкоголь, но не было найдено судорожных или синтетических ядов, стрихнина, оксибутиратов и барбитуратов.