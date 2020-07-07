В Берлине не станут называть именем Глинки станцию метро

https://static.news.ru/photo/db3efb0e-c110-11ea-a699-fa163e074e61_660.jpg Михаил Глинка Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Переименовывать одну из берлинских станций на линии U2 в «Глинкаштрассе» не будут, поскольку композитора уличили в антисемитизме.

Как сообщают «Новые Известия», Берлинское управление общественного транспорта BVG объявило, что к декабрю переименует станцию «Моренштрассе». Это вызвано тем, что в названии улицы и названной в её честь станции, по мнению некоторых активистов есть корень «мавр», которое теперь считается оскорбительным для чернокожих.

В качестве нового названия станции было предложено «Глинкаштрассе» — в честь другой улицы того же района. Но и это название оказалось вдруг неудобным.

Нашлись люди, которые обвинили российского композитора в антисемитизме. Так, например, историк из берлинского Университета Гумбольдта Ян Клаас Берендс считает, что эти настроения проникнуты произведения Михаила Глинки, в частности вокальный цикл к трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский», в котором упоминается якобы еврейский заговор XV века с целью уничтожения России.

Не думаю, что нам обязательно нужно избавляться от названий улиц или станций, названных в честь таких людей, как Глинка, но переименование станции в его честь в наши дни в Берлине — совсем другое дело, — заявил Берендс.

В своё оправдание BVG сообщило, что, выбирая новое название для станции руководствовалось трендом всемирной борьбы с расистским наследием и топонимикой района, где не так много улиц.

Протесты против расизма в США и в мире начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников историческим личностям, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны.