В Белоруссии задержали члена гомельского совета оппозиции

Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан у здания суда. Об этим сообщили в пресс-службе УВД местного облисполкома.
Как сообщает ТАСС, Полякова задержали после того, как он отправился в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из здания, его остановила милиция.
Он задержан до рассмотрения в суде дела по административному правонарушению, — говорится в сообщении в пресс-службы УВД.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.
Как писал NEWS.ru, послы стран Евросоюза уверены, что аресты на акциях протеста в Белоруссии проводились исключительно по политическим мотивам. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам встречи с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.
Главы миссий также «выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов» и для защиты своих демократических прав.
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