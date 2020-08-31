В Белоруссии задержали члена гомельского совета оппозиции

https://static.news.ru/photo/27d852a4-eba9-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан у здания суда. Об этим сообщили в пресс-службе УВД местного облисполкома.

Как сообщает ТАСС, Полякова задержали после того, как он отправился в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из здания, его остановила милиция.

Он задержан до рассмотрения в суде дела по административному правонарушению, — говорится в сообщении в пресс-службы УВД.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, послы стран Евросоюза уверены, что аресты на акциях протеста в Белоруссии проводились исключительно по политическим мотивам. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам встречи с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Главы миссий также «выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов» и для защиты своих демократических прав.