В Баку сообщили об обстреле населённого пункта в Карабахе военными Армении

https://static.news.ru/photo/7fae247c-0ac1-11eb-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило, что с Ходжалинского направления ВС Армении ведёт интенсивный обстрел населённого пункта в Карабахе.

Как сообщает ведомство, Гадрут подвергается обстрелу из реактивных систем залпового огня. Азербайджанская армия принимает в ответ «адекватные меры»

Также отмечается, что боевые действия продолжались на всей протяжённости фронта с полудня 9 октября до утра 10 октября. В результате наступательной операции азербайджанская армия уничтожила и вывела из строя «большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 „Град“, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 „Акация“, 2 зенитные установки M55 „Застава“, 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы».

Видео ударов Минобороны Азербайджана опубликовало на своём сайте.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров по итогам московских консультаций заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Нагорному Карабаху. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

Консультации закончились под утро 10 октября. Они были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.