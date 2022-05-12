В Баку раскрыли подробности встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении МИД Азербайджана сообщил о начале процесса делимитации госграницы с Арменией

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В рамках встречи в Душанбе министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении стороны обменялись мнениями о нормализации азербайджано-армянских отношений, в том числе обсудили начало процесса делимитации государственной границы, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Также Армения и Азербайджан обменялись мнениями о заключении мирного соглашения.

Стороны обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе о начале процесса делимитации государственной границы, открытии всех транспортных и коммуникационных линий, заключении мирного соглашения между двумя странами, — говорится в сообщении.

В ходе встречи глав дипведомств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона желает, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира и процветания. Глава азербайджанского дипведомства подчеркнул, что эта встреча «является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут».

Ранее замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. Отмечается, что Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации и обе стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.