URA.RU: Словакия может отказать Украине в помощи и поддержке

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Власти Словакии в ближайшее время могут отказать Украине в помощи и поддержке, пишет агентство URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. В материале сказано, что смена власти в Словакии приведёт к проблемам с передачей оружия Киеву. Отмечается, что Братислава намеревалась отправить самолёты МиГ-29.

Смена власти в Словакии, вероятно, приведёт к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остаётся крайне важной для Киева, — сказано в публикации.

Правительство Словакии может примкнуть к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как стране очень сложно отказаться от российской нефти.

Американское руководство планирует осуществить поставку 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину, ранее написало агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Отмечается, что Пентагон обеспечит устойчивое снабжение украинских вооружённых сил оружием. Также была анонсирована военная помощь на общую сумму в 270 миллионов долларов. Помимо БПЛА Киеву поставят четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям.