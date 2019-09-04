https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген усомнился в существовании государственности Незалежной и назвал украинский язык выдуманным.

Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство, — сказал он в эфире ItonTV.

Дипломат подчеркнул, что независимость государства не обеспечивается простым принятием акта о «незалежности», а также пояснил, что создание украинской государственности затрудняется и идёт очень медленно из-за неудачного соседства.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов и судьи.

Ранее News.ru писал о том, что Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств Ламберто Заньер назвал языковую политику на Украине нарушением прав граждан с элементами дискриминации.