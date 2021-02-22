Украинский постпред в ООН потребовал лишить Россию права вето в Совбезе

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Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьёзных мер в отношении России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Целью санкций станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому в Москве якобы «на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам Соединённых Штатов и их союзников»,...