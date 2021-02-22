Украинский постпред в ООН потребовал лишить Россию права вето в Совбезе

Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (ООН) Сергей Кислица на заседании Генассамблеи, посвящённом ситуации в Донбассе, потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совете Безопасности.
Дипломат заявил, что Москве нужно постоянно напоминать «о её обязательствах как стороны конфликта»,
Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии, — сказал Кислица.
По мнению постпреда, РФ «не должно быть позволено использовать право вето». Кислица добавил, что Генассамблея отказывается признавать закрытым вопрос территориальной принадлежности Крыма.
Он будет закрыт, когда российские военные будут выведены, как они были выведены одним февральским днём из Афганистана. <...> Cуверенный контроль Украины над своей государственной границей должен быть возобновлён и миротворцы ООН являются одним из вариантов, который мог бы сыграть важную роль в мониторинге, — заключил дипломат.
Власти России неоднократно подчёркивали, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины.
11 февраля председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что наблюдатели на Украине не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, о котором заявляют Киев и страны Запада, писал NEWS.ru. Чевик занимает пост главы СММ с июня 2019 года. Его предшественник Эртугрул Апакан также несколько раз заявлял об отсутствии свидетельств нахождения российских военнослужащих на востоке Украины.