Представитель ОБСЕ заявил об отсутствии российских военных в Донбассе

https://static.news.ru/photo/846d48f8-6c9b-11eb-b8a1-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели СММ на Украине не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, о котором заявляют Киев и страны Запада.

11 февраля Чевик выступил на проходящем по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом шестой годовщине подписания Минских соглашений.

Был задан вопрос о российском присутствии в Донбассе. <...> Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случая сообщений от наблюдателей о российских солдатах. Во время этого периода мы вели наблюдение на всех территориях, где это было возможно, — цитирует представителя ОБСЕ ТАСС.

Челик занимает пост главы СММ с июня 2019 года. Его предшественник Эртугрул Апакан также несколько раз заявлял об отсутствии свидетельств нахождения российских военнослужащих на востоке Украины. В ходе заседания Совбеза представители Германии, Великобритании и США выступили с утверждениями, что в Донбассе есть военные из России.

Постпред России при ООН, выступая на заседании Совбеза, заявил, что Германия и Франция являются соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, писал NEWS.ru.