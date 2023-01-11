Украинские пилоты рассказали о «чертовски опасной» российской ракете The Drive: пилоты ВВСУ пожаловались на осложнившую полеты авиации российскую ракету R-37M

Фото: United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

Украинские пилоты выразили крайнее беспокойство из-за российской ракеты класса «воздух-воздух» R-37M, осложнившую полеты военно-воздушных сил Украины, говорится в материале журнала The Drive. По словам украинских военных, это оружие «чертовски опасно», поскольку снаряд R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть выпущен истребителем, находящимся в воздушном пространстве России.

Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, <…> так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец, — приводит издание слова одного из украинских летчиков.

R-37M (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow») является ракетой большой дальности класса «воздух-воздух». Находится на вооружении ВКС России с 2014 года. Ее запуска осуществляется с борта истребителя МиГ-31БМ.

В 2020 году R-37M интегрировали в комплекс вооружений истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее американская газета New York Post сообщила, что в России почти готово к развертыванию новейшее оружие — баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Российские военные прозвали ракету «супероружием», так как она рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Автор материала уточнил, что на Западе военные НАТО называют ракету «Сатана II».