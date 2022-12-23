В США забили тревогу из-за развертывания российских ракет «Сармат» New York Post: супероружие России «Сармат» почти готово к бою

Фото: Russian Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

В России почти готово к развертыванию новейшее оружие — баллистическая ракета РС-28 «Сармат», пишет американская газета New York Post. Издание отмечает, что в российские военные прозвали ракету «супероружием», так как она рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Автор материала уточнил, что на Западе военные НАТО называют ракету «Сатана II».

Ракета, названная в России РС-28 «Сармат», а в НАТО зловеще названная «Сатана II», почти готова к развертыванию. В РФ называли «Сармат» «супероружием», — сказано в публикации.

В статье также сообщается, что оружие прошло все необходимые испытания в апреле этого года.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу в начале января. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.