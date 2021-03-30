Порошенко устроил потасовку с депутатами в украинской Раде

https://static.news.ru/photo/fcb337ba-917f-11eb-a0bc-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Очередь к микрофону стала поводом для потасовки на заседании Верховной рады. Столкновение началось во время выступления депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко.

Депутат рассказывала о погромах в центре Киева, который устроили украинские националисты 20 марта. Экс-президент Пётр Порошенко попытался прорваться к микрофону, но был остановлен депутатами от правящей партии. После этого у трибуны началась потасовка, сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов, — резюмировала Геращенко после окончания конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что хаос и беззаконие царят на Украине. Заявление прозвучало в прямом эфире украинского телеканала. По словам депутата, в стране напрочь отсутствует понятие законности.

Кузьмин добавил, что руководство страны само спровоцировало такую ситуацию. И поэтому Конституция Украины на сегодняшний день не защищает ни само государство, ни его граждан, писал NEWS.ru.