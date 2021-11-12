Украина предупредила население об отключении света из-за дефицита газа

Дефицит газа и угля, который в данный момент наблюдается на Украине, грозит веерными отключениями света в стране, предупредил население глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что напрямую купить газ у России Киев не может, а на закупку и поставку угля нужно около 2,5 месяца, пишет издание «Фокус».

По словам Попенко, более 50% тепловых электростанций Украины встали , пик веерных отключений света ожидается в январе-феврале 2022 года. Помимо этого он напомнил, что бюджет Украины пуст и денег на закупку газа и угля просто нет.

Купить газ напрямую (в России) мы не можем. Угля осталось мало, привезти его логистически сложно. Сказывается и отсутствие денег на газ и уголь. «Нафтогаз» убыточен, а ДТЭК частично выделяет средства на закупку угля, — констатировал Попенко.

Ряд предприятий страны могут в таких условиях просто перевести на ночной режим работы.

Ранее Украина снова запросила аварийную помощь из энергетической системы Словакии из-за аварийного отключения двух блоков ДТЭК Бурштынской ТЭС. На этот раз Киев запросил помощь объёмом 100 МВт.