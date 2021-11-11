Украина попросила аварийную помощь у Словакии на 100 МВт

Украина снова запросила аварийную помощь из энергетической системы Словакии. На этот раз в объёме 100 МВт. Об этом сообщает оператор объединённой энергосети госкомпании «Укрэнерго».

Причиной запроса стало аварийное отключение двух блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС». В это же время, перед активацией аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок № 2.

Сегодня, 11 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности и во избежание отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС» активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии объемом 100 МВт, — говорится в сообщении.

Второго ноября Киев уже запрашивал аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт. Перед этим украинская сторона также запрашивала 500 МВт из энергосистемы Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на Украине с 1 ноября истёк запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По результатам аукциона украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 2200 МВт Киев выкупил у России.