Украина начнёт снова покупать электроэнергию у Белоруссии и России в ноябре

На Украине с 1 ноября истекает запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По результатам аукциона, который состоялся в среду, украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 2200 МВт Киев выкупил у России. Данные доступны на сайте «Укрэнерго».

Аукцион состоялся несмотря на то, что в украинском Минэнерго ранее заявляли, что не собираются возобновлять поставки электроэнергии из соседних стран. Главным аргументом послужило то, что запасов угля у Киева для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно. Помимо этого сообщалось, что производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного.

Тем не мене выяснилось, что на двух из трёх тепловых электростанций угля хватит всего на пять-шесть дней работы.

Ранее в Киеве выразили озабоченность из-за заключения Министерства экономики и энергетики Германии, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.