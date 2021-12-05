Украина отправила в США для запуска космический спутник

Украина завершила таможенные формальности и отправила в США свой спутник «Сич-2-30». Аппарат планируют запустить в космос в январе 2022 года, сообщает пресс-служба украинской таможни в Facebook.

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай ранее рассказал, что спутник «Сич-2-30» успешно прошёл запланированные испытания, его отправят на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Старт ракеты-носителя должен состояться 10 января 2022 года.

Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник «Сич-2-30», без отклонений от графика, — отмечается в сообщении.

В США украинский аппарат должны подготовить к запуску. По контракту вывод его на орбиту должна обеспечить европейская компания ISILAUNCH, которая уполномочена SpaceX на продажу услуг по выводу в космос подобных аппаратов.

Ранее стало известно, что Украина планирует запустить спутник «Сич-2-30», благодаря которому можно будет отслеживать перемещение военной техники в Донбассе. Об этом рассказал Владимир Тафтай. По его словам, в общей сложности планируется запустить семь спутников.